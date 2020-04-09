В Минэнерго рассказали о готовности РФ сократить добычу нефти

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Россия готова принять участие в новой сделке ОПЕК+. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Минэнерго.

Отвечая на вопрос о возможности сокращения объемов нефтедобычи, собеседница указала, что "Россия готова участвовать в рамках своей доли в общей добыче".

По данным РБК, РФ ожидает, что к новому соглашению ОПЕК+ присоединятся государства, которые в сумме добывают 70 миллионов баррелей в сутки.

В этом случае Россия может снизить разработку на 14 процентов от уровня первого квартала – примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в четверг, 9 апреля возобновят переговоры по рынку нефти после провальной встречи в Вене в начале марта.

К участию пригласили 36 добывающих стран, среди которых США, Канада, Бразилия, Мексика и Норвегия.

Кризис в нефтяной отрасли возник из-за срыва договора стран ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи нефти.

От данной меры отказались Россия и Казахстан. В результате это привело к резкому снижению цен.

Расходы на добычу нефти превысили ее стоимость