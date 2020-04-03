Путин назвал условие сокращения добычи нефти

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Россия может сократить добычу нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, но этот процесс должен быть "партнерским". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства прокомментировал предстоящую встречу представителей ОПЕК+. На видеоконференции стороны готовы вернуться к вопросу сокращения уровня добычи нефти.

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Конечно, это все должно происходить по‑партнерски", – заявил Путин.

Президент отметил, что потенциальное сокращение следует отсчитывать от показателей добычи до начала кризиса, то есть в первом квартале 2020 года.

Ранее в пятницу, 3 апреля, цена нефти марки Brent превысила 34 доллара за баррель. В целом кризис в нефтяной отрасли возник из-за срыва договора стран ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи нефти. От данной меры отказались Россия и Казахстан.

