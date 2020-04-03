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Москва 24

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Политика

12:28

Цена на российскую нефть Urals выросла почти на 4 доллара

политика экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в северо-западной Европе выросла до 14,43 доллара за баррель, сообщает RT.

В четверг, 3 апреля, стоимость Urals в абсолютном исчислении показала рост на 3,89 доллара за баррель вслед за североморским эталоном.

Ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке в последние дни марта стали отрицательными из-за резкого снижения цен на мировые нефтяные котировки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, якобы договорившись о сокращении добычи нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Проблемы на мировом нефтяном рынке начались после того, как страны ОПЕК+ не смогли согласовать договор о сокращении объемов добычи нефти. От этого соглашения отказались Россия и Казахстан. В связи с этим произошли скачки в курсах валют, доллар и евро подорожали по отношению к рублю.

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