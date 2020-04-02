Ситуация на рынке нефти может улучшиться не раньше июля – эксперт

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские компании не будут останавливать добычу нефти на фоне убытков из-за ее значительного подешевения. Такой вариант реагирования будет невыгоден, как сообщает ИА "НСН" со ссылкой на эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Специалист объяснил, что сама по себе нефть "не рухнула до отрицательных значений". Данное определение подходит лишь ко всей проблеме комплексно, с учетом погрузки и транспортировки нефти до потребителя.
По словам Юшкова, в сложившейся ситуации производители будут в первую очередь ориентироваться на переработку нефти внутри РФ. При этом качественных изменений стоит ожидать только летом.
"Сейчас на протяжении нескольких месяцев будет тяжелая обстановка, и только ближе к июлю, я думаю, начнутся изменения... Я думаю, к июню должен подрасти спрос, а предложение – уменьшиться", – заявил эксперт.
Он подчеркнул, что предложение нефти в целом сократится за счет перспективных сланцевых разработок в США.
По состоянию на 2 апреля стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель. Эксперты предсказывают отечественному топливу убыточность из-за издержек на транспортировку и уплату пошлин.
Проблемы на мировом нефтяном рынке начались после того, как страны ОПЕК+ не смогли согласовать договор о сокращении объемов добычи нефти. В частности, от соглашения отказались Россия и Казахстан.
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