Российская нефть Urals упала почти до 10 долларов за баррель

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, сообщает "Газета.ру".

Таким образом, Urals обвалилась до минимального уровня с марта 1999 года.

30 марта за баррель предлагали 13 долларов. Для покупателей из Средиземноморья цена составляла 15,25 доллара, что является абсолютным минимумом с июня 1999 года.

Поставщики считают, что низкая цена на российское черное золото приведет к тому, что она станет убыточной. Это связано с тем, что издержки на транспортировку и оплату экспортной пошлины превысят среднюю цену на сырье.

Главной причиной сложившейся динамики называют неудавшиеся переговоры стран – участниц формата ОПЕК+.