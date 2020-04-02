Цена на российскую нефть ушла в отрицательные значения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стоимость российской нефти Urals ушла в отрицательные значения, сообщает "Вечерняя Москва".
Поставщики считают, что из-за низких цен на российское черное золото приведет к тому, что она перестанет приносить какой-либо доход и даже будет убыточной.
Отрицательное значение стоимости нефти Urals связано с тем, что издержки на транспортировку и оплату экспортной пошлины превысили среднюю цену на сырье марки в прошедшие дни.
31 марта стоимость черного золота российской марки упала до 13 доллара за баррель. Для покупателей из Средиземноморья цена составила до 15,25 доллара, что является абсолютным минимумом с июня 1999 года.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в настоящий момент спрос и предложение на нефтяном рынке продолжают оставаться нестабильными из-за коронавируса. Восстановление спроса и снижение предложения из-за снижения количества инвесторов, по словам эксперта, являются главными факторами роста цен на черное золото.
Стоимость нефти марки Brent 30 марта составила 21,82 доллара. Такой низкой цена не была с марта 2002 года. Главной причиной сложившейся динамики называют неудавшиеся переговоры стран-участниц формата ОПЕК+.
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