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Москва 24

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Экономика

18:54

Цена нефти марки Brent опустилась к минимуму 2002 года

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цена на нефть марки Brent опустилась до уровня марта 2002 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные международных торгов.

Стоимость фьючерсов на поставки в июне 2020 года на лондонской бирже ICE составила 21,82 доллара за баррель. Относительно прошлого показателя была установлена отрицательная динамика в значении 12,47 процента.

Существенные колебания на нефтяном рынке начались после того, как участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению относительно снижения объемов добычи природного ископаемого.

От сделки отказались Россия и Казахстан, после чего цены на нефть обрушились на 30 процентов и падение еще продолжается.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до отметки 16,2 доллара за баррель. Данная цена в последний раз устанавливалась в июне 1999 года.

Ситуацию на нефтяном рынке планируют обсудить в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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