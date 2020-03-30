Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

16:30

Стоимость российской нефти Urals упала до минимума с июня 1999 года

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до минимума с июня 1999 года. По данным на пятницу, 27 марта, ее цена составляла 16,2 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нефть из РФ потеряла в цене за баррель 5,51 доллара. Скидка же на Urals увеличилась на 1,25 доллара за баррель и составила 4,75 доллара. Соответствующие данные дисконта явились максимальными в срок с июня 2008 года.

В агентстве Argus Media заявили, что суммарные поставки партий Urals морем, обслуживаемые "Транснефтью", в следующем месяце должны возрасти на 9,3%, до 2,97 миллиона баррелей в сутки.

Предполагается, что рост объемов поставок может быть связан со стартом ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах РФ, а также с окончанием действия сделки ОПЕК+.

Несмотря на это, эксперты утверждают, что низкие цены на нефть могут быть установлены на продолжительный срок в связи с сокращением объем нефтепереработки и снижением спроса на продукты данной отрасли.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов впервые с 2002 года. Так, цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 8,52% и находится на отметке 19,98 доллара. Цена июньских фьючерсов на марку Brent опустилась на 4,65%, до 26,6 доллара.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика