Стоимость российской нефти Urals упала до минимума с июня 1999 года

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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до минимума с июня 1999 года. По данным на пятницу, 27 марта, ее цена составляла 16,2 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нефть из РФ потеряла в цене за баррель 5,51 доллара. Скидка же на Urals увеличилась на 1,25 доллара за баррель и составила 4,75 доллара. Соответствующие данные дисконта явились максимальными в срок с июня 2008 года.

В агентстве Argus Media заявили, что суммарные поставки партий Urals морем, обслуживаемые "Транснефтью", в следующем месяце должны возрасти на 9,3%, до 2,97 миллиона баррелей в сутки.

Предполагается, что рост объемов поставок может быть связан со стартом ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах РФ, а также с окончанием действия сделки ОПЕК+.

Несмотря на это, эксперты утверждают, что низкие цены на нефть могут быть установлены на продолжительный срок в связи с сокращением объем нефтепереработки и снижением спроса на продукты данной отрасли.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов впервые с 2002 года. Так, цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 8,52% и находится на отметке 19,98 доллара. Цена июньских фьючерсов на марку Brent опустилась на 4,65%, до 26,6 доллара.