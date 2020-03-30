Эксперт рассказал, от каких факторов будут зависеть цены на нефть

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, от каких факторов будут зависеть цены на нефть в ближайшее время.

По его словам, потребление нефти уменьшается из-за введенных в разных странах ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Он пояснил, что всему виной временная приостановка авиасообщения.

"На фоне такой ситуации еще и нет никакой определенности по поводу увеличения добычи. А с 1 апреля перестают действовать квоты на добычу. Неизвестно, на сколько Саудовская Аравия действительно увеличит объем добычи или нет", – цитирует ИА "НСН" слова Юшкова.

Он отметил, что если Саудовская Аравия начнет массово поднимать объемы производства, то цены упадут еще больше. По словам эксперта, трейдеры уже сейчас начинают продавать из-за этого фьючерсы, поэтому цена дополнительно падает.

"Многое будет зависеть и от того, как сейчас будет восстанавливаться Китай. На сколько будет падать объем производства в США и каков будет объем падения спроса со стороны Евросоюза, потому что у них карантинные меры сейчас в самом разгаре. От этих факторов будет зависеть цена нефти", – заявил эксперт.

Кроме того, Игорь Юшков назвал некритичным цену 20 долларов за баррель для России, а также отметил, что важнее для российской экономики то, какой будет среднегодовая цена нефти.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки WTI опустилась на 8,52%, достигнув отметки 19,98 доллара. Цена июньских фьючерсов на марку Brent опустилась на 4,65%, до 26,6 доллара.

Нефтяные трейдеры ранее предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель. Такая стоимость может сохраняться как несколько недель, так и до конца года, полагают трейдеры.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

