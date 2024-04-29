США не выдали визу делегату РФ для участия в Комитете по информации ГА ООН в Нью-Йорке

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США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

"В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН", – заявил он.

Полянский сообщил, что представителю российской делегации не выдали визу для участия в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на то, что все документы были своевременно поданы. Он назвал это очередным грубым нарушением обязательств США, которые этим продемонстрировали свое истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации.

Ранее главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев сообщил, что США отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову. Причины такого решения при этом не уточняются.

