США выдали визы делегации РФ для участия в консультациях "ядерной пятерки" в ООН – Рябков

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Соединенные Штаты Америки выдали визы делегации Российской Федерации для участия в консультациях в рамках формата "ядерной пятерки" (неформальное объединение государств, куда входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) в ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня выдали", – передает ТАСС комментарий Рябкова к сообщениям о том, что США не выдали российским представителям разрешения на въезд.

Ранее Рябков прокомментировал ситуацию с неполучением визы членом официальной делегации, заместителем председателя Госдумы Леонидом Слуцким и рядом руководителей подразделений дипведомства для выступления на 78-й Генассамблее ООН. Замминистра заявил, что США предельно усложнили процесс оформления виз для членов российской делегации и затянули их выдачу до последнего момента.