США предельно усложнили выдачу виз членам делегации РФ на ГА ООН – Рябков

Фото: 123RF/oasisamuel

США предельно усложнили процесс оформления виз для членов российской делегации на Генассамблее ООН, затянув их выдачу до последнего момента. В итоге не все представители РФ получили разрешения на въезд, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Он назвал такой подход Вашингтона "дурной традицией". По данным Рябкова, визу не получили член официальной делегации, заместитель председателя Госдумы Леонид Слуцкий и ряд руководителей подразделений дипведомства по "произвольному усмотрению" госдепартамента.

Слуцкий подтвердил эту информацию, пишет РИА Новости. Политик отметил, что должен был выступить на Генассамблее ООН.

Делегацию России на 78-й Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти Леонид Слуцкий. Такой состав Владимир Путин утвердил в августе.

Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Российская миссия в ООН назвала невыдачу виз нашим журналистам нарушением прав