Лавров примет участие в общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН – МИД РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН состоится с 19 по 26 сентября. В ней примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо этого, он также проведет рад двусторонних встреч.

"5 сентября начнет свою работу 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что помимо общеполитической дискуссии, Лавров примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

При этом в сообщении отметили, что площадка ООН стала ареной для нечистоплотных методов работы Запада.

"Налицо попытки продавить контрпродуктивные политизированные решения в интересах узкой группы стран, прекратить или ограничить участие в структурах системы ООН представителей неугодных Западу правительств", – говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о предложениях ООН по зерновой сделке, подчеркнула, что раньше она включала договоренности по подключению "Россельхозбанка" к системе SWIFT, однако эти договоренности не выполнялись.