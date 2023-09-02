Зерновая сделка подразумевала переподключение РСХБ к SWIFT – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Зерновая сделка раньше подразумевала подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Комментируя сообщения СМИ о предложениях ООН по зерновой сделке, Захарова подчеркнула, что раньше она включала договоренности по подключению "Россельхозбанка" к системе SWIFT, однако эти договоренности не выполнялись.

"Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", – отметила Захарова.

Так официальный представитель МИД РФ ответила на заявление агентства "Анадола" о том, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение РСХБ к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении всех условий. Базовым условием для возвращения России к сделке является восстановление ее гуманитарной сути. Кроме того, должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе их следует незамедлительно подключить к системе SWIFT. Российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, следует разблокировать.