Захарова объяснила, почему РФ изначально согласилась на зерновую сделку

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Чтобы понять, почему Россия согласилась на зерновую сделку, необходимо вспомнить, какие цели соглашения были заявлены изначально. Среди них – возможность отечественной сельхозпродукции и удобрениям попадать в нуждающиеся страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Пакетную сделку, которая давала бы такую возможность, по ее словам, предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он дал свое слово в качестве главы организации.

"Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Гутерриша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции", – объяснила она.

Было заявлено, что все это делается ради нуждающихся, подчеркнула Захарова. Также это был способ выхода российской продукции на рынки. По мнению дипломата, РФ делала со своей стороны все возможное, чтобы сделка была реализована. Страна была ответственным исполнителем пакетного соглашения, а не игроком.

Захарова добавила, что у ООН не получилось реализовать сделку. При этом было ли использовано все возможное для этого, является вопросом будущего. В перспективе, по ее оценке, откроются новые факты.

Самое главное, уточнила представитель дипведомства, что по нынешним шагам можно будет проследить, насколько секретариат ООН искренен в своем желании возродить сделку. Владимир Путин об этом не раз говорил, напомнила она.

Захарова также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может обсудить зерновую сделку во время двусторонних встреч на полях саммита G20.

Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу, 17 июля. Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

Президент назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.

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