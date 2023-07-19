МО РФ будет считать следующие в порты Украины суда перевозчиками военных грузов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Все суда, следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины, с 20 июля будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", – следует из заявления ведомства.

В МО РФ пояснили, что страны, чьи флаги будут установлены на таких судах, будут признаваться Россией вовлеченными в конфликт на Украине на стороне Киева.

Помимо этого, несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены опасными для судоходства. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что мореплаватели были извещены об этом соответствующим предупреждением.

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обязательства в отношении Москвы в рамках черноморской инициативы не были выполнены. На этом фоне, как отметил Песков, Россия не развивает отношения с Западом.

Позже в ООН заявили, что движение судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы было прекращено. При этом, как отметила руководитель отдела коммуникаций офиса координатора ООН по зерновой сделке Исмини Палла, делегация международной организации в Турции всегда готова возобновить консультации по данному вопросу.



В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России