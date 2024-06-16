Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону после захвата заложников

Фото: телеграм-канал Baza

Движение ограничили по ряду улиц в центре Ростова-на-Дону после захвата в СИЗО-1 заложников – работников ФСИН. Об этом сообщает местная мэрия на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств", – уточнили там.

По данным администрации города, движения нет по Кировскому проезду от Красноармейской улицы до улицы Суворова, по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проезда, а также по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проезда. Автомобилистов попросили выбирать другие маршруты.

Для проведения проверки после инцидента в СИЗО в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, рассказали в телеграм-канале ведомства.

Захватившие заложников обвиняются в терроризме, уверен источник в оперативных службах, чьи слова передает РИА Новости. По его данным, фигуранты являются приверженцами террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).

Подчеркивается, что заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они, по данным СМИ, удерживают оперативного сотрудника и надзирателя местного СИЗО. Однако, в распоряжении заключенных могут быть ножи, подчеркивает другой источник в беседе с ТАСС.

"Группа из шести заключенных <...> выдвинула требования предоставить им автомобиль и свободный выезд из СИЗО. В ответ они обещают отпустить заложников", – цитирует слова еще одного источника в экстренных службах "Интерфакс".

Инцидент с захватом двух сотрудников уголовно-исполнительной системы случился утром 16 июня. По данным ФСИН, силовики ведут переговоры по освобождению заложников. Обстановка в учреждении контролируемая, добавляли в ведомстве.