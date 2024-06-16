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16 июня, 08:31

Происшествия

Спасатели обезвредили 33 мины времен Великой Отечественной войны под Можайском

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники "Мособлпожспаса" обезвредили 33 минометных мины на севере Можайского городского округа Подмосковья, сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Опасную находку, по данным специалистов, сделал житель деревни Маклаково, когда сажал деревья на своем участке.

"В специальном контейнере взрывотехники перевезли боеприпасы на полигон и ликвидировали, соблюдая инструкцию", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что шесть артиллерийских снарядов и одну минометную мину времен ВОВ нашли у деревни Лужки в городском округе Истра. Взрывотехники прибыли на место и обезвредили боеприпасы, соблюдая технику безопасности.

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