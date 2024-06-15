Более 140 человек выписаны из больницы в Буйнакске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из больницы в Буйнакске выписали 141 человека, из которых 129 – дети. Об этом правительство Республики Дагестан сообщило в телеграм-канале.

Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов 15 июня провел заседание оперштаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в Буйнакске. В ходе встречи министр здравоохранения республики Татьяна Беляева отметила, что в городе медики проводят иммунизацию подлежащего контингента из числа группы риска против гепатита А, также началось экстренное фагирование детей. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев добавил, что продолжается раздача чистой бутилированной воды.

Абдулмуслимов рекомендовал мэрии сохранить ранее введенный режим повышенной готовности на две недели для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось о массовом отравлении граждан в Буйнакске. Людей госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

Как указал Роспотребнадзор по республике, причиной отравления стала вода, в которой нашли возбудителей кишечных инфекций. Лабораторные исследования продолжаются.