В парке "Яуза" 16 июня пройдет Кубок столицы по аджилити

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити пройдет 16 июня с 11:00 до 18:00 в парке "Яуза". Он состоится в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Участники состязаний по аджилити – человек и его собака.

За определенное время животным предстоит пробежать дистанцию в 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Хозяин питомца при этом руководит действиями собаки, направляя ее. Оценивать будут обоих спортсменов: и человека, и его питомца.

На соревнованиях выступит более 70 пар. Посмотреть на выступления смогут все желающие: для зрителей обустроено 170 мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут задать вопросы о выборе породы щенка, а также о процессе выращивания, кормления, и воспитания. Также на площадке пройдут мастер-классы инструкторов по дрессировке и бесплатные консультации ветеринаров.

Жителей столицы пригласили посетить мероприятия на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", которые пройдут 15 и 16 июня. В парках и на городских площадках пройдут спортивные мероприятия. На тренировки по настольному теннису, бадминтону, футболу, баскетболу и волейболу может прийти каждый.

Ранее сообщалось, что 22 июня на Кольской улице пройдет ключевое событие цикла "Собака – друг на службе Отечеству". Мероприятие станет данью благодарности собакам-помощникам и служебным собакам, которые наравне с людьми работают в спасательных, розыскных, военных и других подразделениях.