Кинолог Голубев перечислил сложные виды собак

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Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хаски и тибетский мастиф не подойдут для начинающих владельцев, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что внешний вид питомца не должен играть ключевую роль. Гораздо важнее учитывать ряд таких факторов, как темперамент, социальные качества, способность к дрессировке, уровень активности и требования по уходу.

Голубев посоветовал новичкам не отдавать предпочтение активным породам, требующим интенсивных прогулок и посещений дрессировщика, таким как джек-рассел-терьер или хаски. По этой же причине не стоит заводить охотничьи породы, такие как лайки и борзые. Они страдают без регулярных активных прогулок, поэтому поведение в квартире может иметь неприятные последствия.

Специалист заверил, что для любителей не подойдут и породы-охранники, включая тибетского мастифа и кавказскую овчарку, которые требуют обязательного общения с кинологом-дрессировщиком и опытного обращения.

Также кинолог отметил, что новичкам следует воздержаться от приобретения пород, требующих особого ухода. В качестве примера он указал афганскую борзую, чья шерсть нуждается в сложном уходе.

Ранее кинологи назвали самые затратные породы собак. Такими признали тибетских мастифов, самоедов, чихуахуа, самоедских хаски и английских бульдогов.