Кинологи назвали породы собак, которые лучше всего поддаются дрессировке

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Колли, лабрадоров и пуделей легче дрессировать, чем собак других пород. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Кинологи отметили послушность колли. Собак вывели специально для работы с овцами. Это означает, что у них врожденная способность к пониманию и выполнению команд. Бордер-колли легко обучаются и стремятся угодить своему хозяину, делая их идеальным выбором для людей, которые хотят вложить время и усилия в дрессировку, отметили эксперты.

Другой породой, которая известна своим интеллектом и послушанием, является лабрадор. Эти животные легко обучаются. Их часто используют в качестве служебных собак и собак-помощников.

По мнению кинологов, лабрадоры быстро учатся новым командам и обладают стабильным характером, что делает их хорошим выбором для семейных питомцев.

Эксперты также выделили пуделей. Эти собаки легко понимают команды и быстро усваивают новые навыки. Пудели бывают разных размеров – от карликовых до стандартных – что делает их доступными для различных семей и обстоятельств.

Ранее кинологи рассказали, как отучить собаку спать на кровати. Нужно физически ограничить доступ к спальному месту, а также организовать удобную кроватку для питомца недалеко от хозяина.