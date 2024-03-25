Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на кровати

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Чтобы отучить собаку спать на кровати, нужно физически ограничить туда доступ, а также организовать удобное место для питомца недалеко от хозяина. Об этом рассказали кинологи, сообщает "Радио 1".

Специалисты также рекомендуют ввести приятный ритуал для укладывания. Например, животному можно предложить жевательное лакомство, которым оно будет наслаждаться, лежа на своем месте. Так постепенно питомец привыкнет к запрету спать в кровати и начнет использовать для отдыха свою лежанку, добавили кинологи.

Однако, продолжили эксперты, если собака привыкла спать на кровати, то важно ее отучать от этого поведения. Но нельзя ругать и наказывать питомца, ведь это не поможет решить проблему, предупредили они. С их слов, когда собака захочет прыгнуть на кровать, ее можно слегка одернуть и скомандовать "Нельзя!". За желаемое поведение нужно обязательно похвалить любимца.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что когда человек сначала позволяет спать собаке в своей кровати, а затем резко меняет свое поведение, то могут появиться проблемы, ведь животное уже привыкло к определенным нормам. Также он заявил о причинах появления такой привычки у питомцев вопреки желанию хозяина. Он считает, это произошло потому, что в жизни собаки нет правил и системы. Когда у хозяина хорошее настроение, не нужно пускать животное на кровать, если не там планируется его сон в дальнейшем, объяснил Голубев.

Специалисты советуют перед приобретением собаки понять, какое поведение будет для него допустимым, а что категорически запрещено. Если хозяин против совместного сна с собакой, то это правило должно быть установлено с детства. Так животное поймет, что отдыхать оно должно на своем месте, а постель или диван для этих целей не подойдут, уверены эксперты.

Ранее кинологи рассказали, чему люди могут научиться у собак. По их мнению, это верности, преданности, жизнерадостности, терпеливости, выносливости, любви, заботе, умению прощать.