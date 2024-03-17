Кинолог рассказал, какими заболеваниями собака может заразить человека

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Человек может заразиться от собаки смертельными заболеваниями, которые опасны и для самого питомца. Одним из них является бешенство, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

"Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство", – указал он.

По словам специалиста, в перечень заболеваний входят также лишай, токсоплазм и туберкулез. Еще одной опасной инфекцией эксперт назвал эхинококкоз, который способствует появлению ленточных червей рода Echinococcus. Они поражают печень, легкие, мышцы и кости.

Кинолог посоветовал соблюдать профилактику и своевременную вакцинацию.

Ранее пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ) заявила, что собаки могут подцепить клещей уже в марте при оттепелях в 5–7 градусов. Это может быть смертельно опасно для животного, поэтому хозяевам необходимо позаботиться о том, чтобы защитить питомцев от паразитов.

Клещи являются переносчиками смертельно опасного для собак заболевания – пироплазмоза. Как отмечают кинологи, если промедлить с началом лечения и позволить организму самостоятельно бороться с болезнью, собака может погибнуть.



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