Кинолог озвучил правила поведения при встрече со стаей бродячих собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При встрече со стаей бродячих собак нужно вести себя уверенно и не убегать. Об этом заявил кинолог Александр Малиновский в беседе с RT.

По мнению специалиста, не бывает двух одинаковых ситуаций, поэтому нет универсального совета, который помог бы избежать трагедии. Он объяснил это тем, что бродячие собаки бывают разного размера, разной степени агрессивности, мотивированности, их может быть много или мало. Каждый человек же, в свою очередь, также отличается физическими и психологическими возможностями, указал Малиновский.

Он посоветовал человеку, знающему о том, что на его маршруте могут быть собаки, пойти другим путем. Особенно это касается родителей, которые должны выбирать для ребенка безопасные дороги для перемещения, подчеркнул кинолог.

Если же встреча с бродячими собаками все же состоялась, специалист советует вести себя уверенно и не убегать, так как это спровоцирует животных на агрессию. Он рекомендовал спокойно отойти, а если есть стена дома – прижаться к ней, чтобы защитить спину. Малиновский отметил, что при наличии сумки или рюкзака ими нужно закрыться, чтобы в случае нападения собака вцепилась в предмет, а не в руку или ногу.

Кинолог также указал как дополнительное преимущество наличие перцового баллончика, однако он, подчеркнул эксперт, не является гарантией защиты.

"Надо вести себя максимально уверенно. Это очень трудно, но это будет плюсом. Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча", – отметил Малиновский.

В заключение он уточнил, что связанную с бродячими собаками проблему должна решать администрация населенного пункта или района.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Согласно документу, усыплению подлежат животные, проявившие немотивированную агрессию или напавшие на людей. Отмечается, что данная мера призвана обеспечить безопасность местных жителей Алтая, где с 2020 года от укусов собак пострадали более двух тысяч человек.

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