В Федерации кинологов России призвали начать защиту собак от клещей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собаки могут подцепить клещей уже в марте при оттепелях в 5–7 градусов. Это может быть смертельно опасно для животного, поэтому хозяевам необходимо позаботиться о том, чтобы защитить питомцев от паразитов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Российской кинологической федерации (РКФ).

Клещи являются переносчиками смертельно опасного для собак заболевания – пироплазмоза. Как отмечают кинологи, если промедлить с началом лечения и позволить организму самостоятельно бороться с болезнью, собака может погибнуть.

"Как только начнутся первые оттепели, температура превысит 5–7 градусов, начнут активизироваться клещи, в Москве и Московской области собаководам нужно быть внимательными на прогулке уже в марте. Важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы защитить питомца от паразитов", – говорится в заявлении РКФ.

Более того, перед началом теплого сезона хозяин собаки должен убедиться, что у питомца есть все необходимые прививки.

Ранее москвичам рассказали о штрафах за неправильный выгул собак. Специалист напомнил, что в РФ утвержден список, куда входят 12 пород собак и их метисы, которые отнесены к потенциально опасным из-за предрасположенности к агрессии. Этих животных запрещено выгуливать без поводка и намордника где бы то ни было.