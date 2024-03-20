Россиянам назвали лучшие породы собак для охраны дома

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Среднеазиатская овчарка (алабай), московская сторожевая, кавказская овчарка, южнорусская овчарка и ротвейлер являются наиболее подходящими породами собак, которые подойдут для охраны дома. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

В частности, крупный алабай имеет уравновешенный характер, эта порода недоверчива к посторонним, но не излишне агрессивна. Такие собаки обладают высоким интеллектом и преданы своему хозяину, бдительно охраняя его имущество.

Московская сторожевая также относится к крупным породам. Они имеют густую шерсть и трехцветный окрас. Эти защитники спокойны и серьезны, не проявляют агрессии к другим, при этом они очень решительны в защите территории человека.

В свою очередь, крупная и мощная кавказская овчарка обладает такими характеристиками, как преданность и ум. Зачастую эту породу считают агрессивной, однако правильное воспитание и постоянное взаимодействие с хозяином делают их надежными сторожами.

Оставить охранять дом, по мнению специалистов, можно и южнорусскую овчарку, которая имеет белый окрас с длинной шерстью. Такие собаки родом из крымских степей, они отличаются спокойствием, решительностью и преданностью.

Кроме того, за жилищем хозяина смогут следить и ротвейлеры. Это порода среднего размера, с угрожающим внешним видом, но добрым сердцем. Собаки имеют высокий интеллект и способность обучаться.

Авторы статьи указали, что каждая из перечисленных пород обладает своими особенности и требованиями к уходу. При этом все эти собаки отличаются выдающимися сторожевыми характеристиками.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяин может заразиться от собаки смертельными заболеваниями, которые опасны в том числе для самого питомца. По его словам, в список подобных недугов входят также лишай, токсоплазм и туберкулез.

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