Кинологи рассказали о самых затратных породах собак

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Тибетский мастиф, самоед, чихуахуа, самоедская хаски, английский бульдог являются самыми дорогими породами собак, пишет Pravda.Ru.

Как отмечается, тибетский мастиф – одна из древнейших рабочих пород собак. Ее представители были сторожевыми псами в монастырях. Цена мастифа может достигать заоблачных сумм, иногда превышающих миллион долларов. Густая шерсть покрывает все тело животного, что придает ему статный вид и делает популярными среди любителей роскоши.

Кинологи рассказали, что самоед также является древней породой собак, цена которой может оказаться достаточно высокой. Их белоснежная шерсть и дружелюбный характер делают их желанными компаньонами для семейных домов.

По словам экспертов, самоедская хаски похожа на самоеда, но с более выраженной характеристикой хаски. Для этих собак характерны внешнее изящество и физическая сила. Стоимость самоедской хаски высока и отражает ее популярность среди тех, кто ценит не только внешний вид, но и выносливость собаки.

Как известно, чихуахуа небольшого размера, но достаточно высокой стоимости. Милая внешность, дружелюбный характер привлекают внимание светской элиты, заставляя цену на собак подниматься вверх.

Английский бульдог также часто становится символом статуса и роскоши. Высокие расходы на уход за такой породой и стоимость приобретения делают их одними из самых дорогих собак в мире, заключили эксперты.

Ранее кинологи назвали породы собак, которые лучше всего поддаются дрессировке. Такими признали колли, лабрадоров и пуделей. Эти собаки отличаются послушным характером и высоким интеллектом.