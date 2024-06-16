СКР завел уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО

Фото: ТАСС/Ирина Гурьева

Следователи завели уголовное дело после захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, пишет пресс-служба СКР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, дело возбудили по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

Часть взявших в заложников мужчин были осуждены в 2023 году за попытку подрыва Верховного суда КЧР, пишет ТАСС, ссылаясь на данные приговора суда. Южный окружной военный суд выяснил, что жители Ингушетии Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев вступили в переписку с представителем "Исламского государства" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), а затем начали подготовку к террористическому акту.

В конце прошлого года суд за преступления террористической направленности приговорил их к тюремным срокам от 18,5 до 18 лет , напомнили в СМИ. Приговор в законную силу не вступил.

Инцидент с захватом двух работников уголовно-исполнительной системы случился утром 16 июня. Заключенные требуют автомобиль и свободного выезда, переговоры продолжаются.

