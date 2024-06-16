Обвиняемые в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников ФСИН

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Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО 1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы.

"На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры", – добавили там.

В настоящее время, по данным ФСИН, силовики ведут переговоры по освобождению заложников. Обстановка в учреждении контролируемая, оно функционирует в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее американском Сиэтле задержали женщину, которая вошла с оружием в здание ФБР. Представители бюро и полиции вели с ней переговоры около часа, а потом задержали. Обстоятельства случившегося выясняются, однако во время инцидента не было допущено захвата заложников.

