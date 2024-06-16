Армия обороны Израиля сообщила о введении ежедневной паузы в южной части Газы

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Армия обороны Израиля объявила, что устанавливает ежедневную паузу в боевых действиях в южной части Газы. Соответствующее заявление появилось в официальном телеграм-канале армии.

"В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи <...> с 08:00 до 19:00 каждый день будет вводиться локальная тактическая пауза", – уточняется в публикации.

Израильские представители добавили, что пауза будет действовать от КПП "Керем-Шалом" до шоссе Салах ад-Дин и далее на север.

Ранее Совет безопасности ООН утвердил проект резолюции Вашингтона с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Инициативу поддержали 14 стран, Россия воздержалась.

Предполагается, что первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС будет длиться на протяжении шести недель. За это время необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска ЦАХАЛ со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС позитивно отреагировало на последнее предложение США.

