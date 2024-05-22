Нетаньяху заявил, что признание Палестины не помешает Израилю победить ХАМАС

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Признание Палестины несколькими европейскими странами не помешает Израилю победить радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, это является "наградой за терроризм", так как 80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября.

"Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся", – подчеркнул Нетаньяху.

Между тем в эфире радиостанции "Комсомольская правда" декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной не сможет разрешиться из-за трех вопросов.

"Это вопрос статуса Иерусалима, вопрос палестинских беженцев и вопрос еврейских поселений на палестинских территориях, на западном берегу реки Иордан в данном случае", – сказал Демиденко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за урегулирование между Палестиной и Израилем на основе двугосударственного решения. По его словам, эта позиция последовательная и транспарентная. Он также напомнил, что Россия – правопреемница СССР, который на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестину.