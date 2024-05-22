Глава МИД Израиля отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за поддержки Палестины

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии из-за решения стран признать Палестину независимым государством. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Свое решение министр иностранных дел Израиля объяснил необходимостью консультаций после решения стран. Он подчеркнул, что такие действия Норвегии и Ирландии повлекут за собой тяжелые последствия.

"Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут приняты аналогичные меры", – добавил Кац.

Ранее норвежское правительство заявило о планах признать Палестину независимым государством. Решение вступит в силу с 28 мая.

По данным СМИ, Вместе с Норвегией поддержку Палестине выразили Ирландия и Испания.

