Си Цзиньпин заявил о необходимости создания арабского государства в Палестине

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке необходимо создание независимого палестинского государства. Об этом он написал в колонке для французской газеты Le Figaro.

"Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства", – считает глава Китая.

Он отметил, что постоянная нестабильность в регионе главным образом обусловлена фактическим неисполнением резолюций ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке.

Глава Китая подчеркнул, что позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают, и призвал страны укреплять сотрудничество, чтобы способствовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в Париж с визитом. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР перемирие на время проведения Олимпиады в Париже. Речь идет о временном прекращении боевых действий во всех текущих конфликтах, в том числе на Украине.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". По последним данным Минздрава Палестины, в результате ударов по сектору Газа с октября погибли 34 683 человека. Ведомство также утверждает, что еще 78 018 тысяч человек пострадали.