Почти 34,7 тыс человек погибли в Газе с октября прошлого года

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С октября прошлого года в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 34 683 человека, следует из данных министерства здравоохранения анклава.

Ведомство также утверждает, что еще 78 018 тысяч человек пострадали в результате израильской агрессии. Там уточнили, что только за последние сутки погибли 29 граждан, а пострадали 110 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет до тех пор, пока радикальное палестинское движение ХАМАС будет удерживать заложников.

4 мая делегации Египта, Израиля, Катара, Америки и ХАМАС встретились в Каире с целью достижения соглашения об обмене заложников.

СМИ пишут, что для заключения соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа потребуется еще несколько дней диалога.

