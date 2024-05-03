Al Hadath: Египет, Израиль Катар, США и ХАМАС проведут в Каире консультации по Газе

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Делегации Египта, Израиля, Катара, Америки и палестинского движения ХАМАС 4 мая проведут в Каире встречи с целью достижения соглашения об обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Уточняется, что ХАМАС согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию. Основной работой в ходе встреч будет согласование третьего этапа, которе определит условия прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

По данным телеканала, глава ЦРУ США Уильям Бернс примет участие в переговорном процессе. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем заявил, что делегация движения в ближайшее время вернется в Каир для продолжения контактов по установлению режима прекращения огня в Газе.

По словам Хании, представители ХАМАС прибудут в Каир, чтобы выработать соглашение, которое поможет остановить израильскую агрессию и при этом удовлетворить требования палестинцев.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать военной операции в Рафахе. Правительство США надеется заключить сделку, чтобы после кратковременного перемирия выработать более долгосрочное решение, уточнил Кирби.