Белый дом: согласие ХАМАС по заложникам позволит избежать операции в Рафахе

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Согласие палестинского движения ХАМАС отпустить заложников даст сторонам перемирие на шесть недель и возможность избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

Кирби уточнил, что американское правительство надеется заключить сделку. Возможно, после временного перемирия удастся выработать более долгосрочное решение. Так он ответил на вопрос о том, грозит ли начало военной операции в Рафахе срывом возможных договоренностей по прекращению огня на Ближнем Востоке.

По словам Кирби, представители ХАМАС все еще рассматривают условия предложенной им сделки по освобождению заложников.

Ранее ХАМАС отправило варианты по урегулированию конфликта в секторе Газа главе радикального палестинского движения Яхье Синвару. Условия урегулирования сформировал Египет.

До этого СМИ сообщали о прогрессе в переговорах по перемирию в Газе. Отмечалось, что между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США достигнут консенсус по основным направлениям.