15 апреля, 20:09Политика
Байден заявил, что США хотят достичь сделки по прекращению огня в Газе
Фото: ТАСС/AP/Fatima Shbair
Администрация США хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил президент страны Джо Байден, передает ТАСС.
По его словам, Штаты привержены достижению такого режима, который вернет домой удерживаемых движением ХАМАС заложников и не позволит разрастания конфликта.
Ранее СМИ писали, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
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