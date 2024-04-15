Байден заявил, что США хотят достичь сделки по прекращению огня в Газе

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Администрация США хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил президент страны Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, Штаты привержены достижению такого режима, который вернет домой удерживаемых движением ХАМАС заложников и не позволит разрастания конфликта.

Ранее СМИ писали, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".