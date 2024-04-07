Премьер Израиля Нетаньяху исключил прекращение огня без освобождения заложников

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Прекращения огня в секторе Газа не будет до тех пор, пока радикальное палестинское движение ХАМАС будет удерживать заложников. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я ясно дал понять международному сообществу, что прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Это политика израильского правительства", – цитирует его ТАСС.

Сделке об обмене пленных на прекращение боевых действий препятствует не Израиль, а радикалы. Он напомнил, что палестинское движение все еще удерживает 133 заложника.

Нетаньяху указал, что ХАМАС выдвигает такие требования, после которых она может "сохраниться в неприкосновенности". Он в очередной раз подтвердил, что намерен полностью ликвидировать организацию на территории всего сектора.

Он добавил, что за 6 месяцев войны в секторе армия Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 19 из 24 батальонов радикалов, включая их командиров.



"Сегодня 6 месяцев со дня начала войны. Достижения велики", – сказал премьер.

По данным минздрава анклава, число палестинцев, погибших за прошедшие полгода в секторе Газа, достигло 33 175 человек. Еще 75 886 граждан ранены.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что за время военной операции Израиля в секторе уже погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году, включая весь период СВО.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, ровно полгода назад, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".