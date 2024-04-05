Израильские военные перепутали волонтеров WCK с радикалами из ХАМАС

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Волонтеры гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) погибли в секторе Газа из-за ошибочного удара израильских военных, принявших их за вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС, сообщили в Армии обороны Израиля.

Расследование показало, что этот инцидент не должен был произойти. В связи с этим офицеров, непосредственно ответственных за этот удар, отстранят от должностей.

"Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK", – передает ТАСС.

В армии обороны назвали удар по гуманитарным машинам серьезной ошибкой, вызванной серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки, противоречащей стандартным оперативным процедурам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал "непреднамеренным" удар израильской армии по гражданским в Газе. Он назвал ситуацию "трагическим случаем", признал, что из-за удара погибли невинные люди, и пообещал, что правительство сделает все, чтобы такого больше не повторилось.

Среди погибших сотрудников организации "Всемирная центральная кухня" есть граждане Польши, Австралии и Великобритании. Помимо иностранных граждан, погиб водитель-палестинец.