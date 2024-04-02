02:27Политика
СБ ООН рассмотрит требование Ирана осудить удар Израиля по Сирии
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В Совбезе ООН заявили, что рассмотрят просьбу Ирана провести срочное заседание СБ после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, мы рассмотрим. Прочитаем письмо", – заявила председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер.
Она также отметила, что сперва необходимо проконсультироваться с другими странами-членами Совбеза.
Об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. В Минобороны Сирии заявили, что из-за удара здание было полностью разрушено.
МИД России выступил с решительным осуждением атаки.
Взрыв произошел на рыночной площади одного из городов в Сирии