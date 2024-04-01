Израиль нанес удар по зданию на юго-западе Дамаска

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска. Об этом сообщает гостелеканал Al Ekhbariya.

До этого в сирийских СМИ сообщали о работе ПВО страны в окрестностях Дамаска.

Как пишет агентство SANA со ссылкой на министерство обороны Сирии, под ударом оказалось консульство Ирана в Дамаске. По данным ведомства, в результате удара объект был полностью разрушен.

В министерстве добавили, что атака произошла около 17:00 (совпадает с московским временем). Сейчас спасатели пытаются достать погибших и раненых из-под обломков здания.

В свою очередь, иранский гостелеканал IRIB сообщил, что после авиаудара погибли несколько дипломатов.

"По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", – следует из сообщения.

Агентство Fars (управляется КСИР) также сообщило о смерти военного советника в Сирии бригадного генерала КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Резы Захеди.

Со слов посла Исламской республики в Сирии Хосейна Акбари, жертвами удара могли стать от пяти до семи человек. По данным Tasnim, в ходе атаки Израиля травмы получили также 12 человек.

До этого РИА Новости информировало, что ракетный удар пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске. Само здание дипмиссии тоже получило повреждения, уточнило агентство.

Ранее в СМИ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писали, что Вашингтон планирует поставить Израилю новую партию бомб. Поставки пройдут на фоне "публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о разочаровании поведением Израиля в войне в секторе Газа".

В январе этого года стало известно, что командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Под атаку попал особняк в районе Меззе на западе города, где находились военные советники Ирана. При ударе погибли также четверо офицеров.