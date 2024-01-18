Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан проявить сдержанность для исключения дальнейшего обострения ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен недавним обменом ударов между Ираном и Пакистаном. Он настоятельно призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации", – отметил он.

Также генсек считает, что все проблемы между странами необходимо решить мирными средствами и диалогом.

Десять человек стали жертвами ракетного удара Пакистана по Ирану утром 18 января. Все погибшие были гражданами Пакистана. Ракеты выпустили при помощи БПЛА пакистанской армии.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

В свою очередь, Пакистан осудил действия Ирана. Там заявили, что в результате произошедшего погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. Пакистанская сторона также отменила контакты с Ираном на высоком уровне.