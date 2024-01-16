Иран ударил по позициям террористов в Пакистане – СМИ

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Корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удар при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан. Об этом сообщает агентство Press TV.

По данным СМИ, это действие стало первым ракетным ударом ВС Ирана по Пакистану.

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя КСИР, который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

В СМИ заявили, что при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как сообщили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.