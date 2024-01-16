ВС Ирана нанесли удары по антииранским группировкам в иракском Эрбиле – СМИ

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В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в иракских органах безопасности.

Ответственность за баллистические атаки по иракскому городу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав армии Ирана. Заявляется, что удары были нанесены по месту сбора антииранских террористических группировок.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удар, который нанесли США и Великобритания по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", – это произвол, а также нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена.

Дипломат подчеркнул, что подобные действия нарушают нормы международного права. По его словам, это приведет "лишь к усилению нестабильности в регионе".