Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

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Россия и Иран по итогам встречи глав оборонных ведомств Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани заключат большой межгосударственный договор. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

На встрече министры обсудили сотрудничество стран в военной и военно-технической областях.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", – отметили в ведомстве.

До этого СМИ сообщали о планах России и Ирана заключить сотрудничество в сфере производства и ремонта самолетов. Решение было принято после встречи сторон в Тегеране. Помимо самолетов, государства намеревались взаимодействовать в вопросе ремонта вертолетов.

