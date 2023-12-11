Эксперты РАН назвали три уязвимости экономики РФ на примере Ирана

Фото: depositphotos/lkpro

Эксперты Российской академии наук (РАН) сравнили санкционные ситуации в России и Иране. Россия, по их мнению, остается наиболее сильной с выраженной рыночной экономикой, сообщает РБК со ссылкой на материал.

Авторы статьи, анализируя ситуации двух стран, отметили, что после введения коллективных санкций против Ирана в 2011 году в стране были подорваны нефтяная отрасль, бюджет и экономика. При этом Россия, находясь в такой же ситуации с 2022 года, смогла отложить развитие санкционного кризиса и получила большую прибыль в валютах. При этом в 2023 году РФ все же столкнулась с санкционными последствиями, связанными с сокращением нефтегазовых доходов и ослаблением макрофинансовой стабильности.

Экономисты РАН выделили ряд главных проблем "экономики сопротивления" санкциям. К ним они отнесли невозможность отстраниться от "сырьевой специализации", зависимость от "альтернативных", девальвацию валюты и инфляцию.

Изучив ситуацию Ирана, специалисты пришли к выводу, что санкционный кризис имеет двухфазную структуру: конкретные эффекты в виде внезапных шоков и долгосрочные накопительные, которые усиливают структурные деформации и поражают производственную базу.

Несмотря на ускоренный выход из первоначальной рецессии в случае с Россией, экономика по-прежнему продолжает находиться в изоляции от глобальных рынков, что сопровождается стрессом от роста затрат, накопления деформаций и падения производительности, считают в РАН.

Ранее премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала выступили против санкций на российские нефтепродукты. Фицо заявил, что подобная мера является помощью для обеих сторон. Он высказал надежду, что цены на эти продукты останутся на рынке без изменений.

