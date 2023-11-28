Путин заявил о желании Запада расчленить и разграбить Россию

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Запад хочет расчленить и разграбить Россию под предлогом "деколонизации", заявил Владимир Путин выступая на Всемирном русском народном соборе.

"Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", – указал он, предполагая ход мыслей руководства некоторых западных стран.

Президент России уверен, что Западу не нужна такая большая и многонациональная страна, как РФ, ведь в логику "западных расистов и колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.

"Поэтому вновь запустили старую шарманку: мол, Россия, это тюрьма народов, а сами русские – народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", – сказал российский лидер.

Кроме того, запущенные правящими элитами западных стран русофобия, расизм и неонацизм, которые стали почти официальной идеологией на Западе, направлены не только против русских, но и против всех народов РФ, подытожил Путин.

Ранее президент отмечал, что ряд западных поисковых систем работают выборочно и ангажированно, не принимая во внимание и отменяя российскую культуру. По его словам, западные алгоритмы искусственного интеллекта способны указать поисковым системам, что России не существует в целом.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были. По его словам, Россия сумела извлечь из этих ограничений выгоду.