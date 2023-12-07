Австралия ввела санкции против 13 россиян

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Власти Австралии расширили список антироссийских санкций, включив в него еще 13 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского МВД.

Уточняется, что под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку возможных активов, подпали ряд руководителей Следственного комитета (СК) России, а также сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и судов.

В частности, санкции были введены против первого зампредседателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева, заместителей председателя СК РФ Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, замминистра юстиции Олега Свириденко, прокурора Бориса Локтионова, судей Елены Ленской, Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и еще нескольких сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что власти Канады вводят новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские компании готовились к введению санкций против алмазов из России.

До этого правительство Великобритании расширило список санкций против России, включив туда еще 45 физических и юридических лиц. В частности, санкции введены против 31 физического и юридического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет.

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