07 декабря, 06:56Политика
Австралия ввела санкции против 13 россиян
Фото: depositphotos/exopixel
Власти Австралии расширили список антироссийских санкций, включив в него еще 13 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского МВД.
Уточняется, что под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку возможных активов, подпали ряд руководителей Следственного комитета (СК) России, а также сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и судов.
В частности, санкции были введены против первого зампредседателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева, заместителей председателя СК РФ Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, замминистра юстиции Олега Свириденко, прокурора Бориса Локтионова, судей Елены Ленской, Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и еще нескольких сотрудников силовых структур.
Ранее сообщалось, что власти Канады вводят новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские компании готовились к введению санкций против алмазов из России.
До этого правительство Великобритании расширило список санкций против России, включив туда еще 45 физических и юридических лиц. В частности, санкции введены против 31 физического и юридического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет.
"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей
Читайте также