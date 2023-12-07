Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов

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Власти Канады вводят новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское правительство.

Там добавили, что ограничительные меры были введены, чтобы сократить доходы РФ от экспорта непромышленных алмазов, а также добытых, обработанных или произведенных в России.

"Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий", – сказано в сообщении властей Канады.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские компании готовились к введению санкций против алмазов из России.

"Наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчет себе в тех рисках, которые перед ними стоят. И, естественно, пытаются хеджировать эти риски. Поэтому это не новость", – добавил он.

Ранее сообщалось, что страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, страны G7, предварительно, с 1 марта 2024 года введут поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

До этого правительство Великобритании расширило список санкций против России, включив туда еще 45 физических и юридических лиц. В частности, санкции введены против 31 физического и юридического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет, а также импортом необходимой электроники.

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